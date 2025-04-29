　ＨＡＳバスケットボール４２―２４札幌ノースウィンド、旭川リバーズ３９―３２札幌ノースウィンド、ハダーズ函館元町ライオンズ車椅子バスケットボールクラブ７６―３３札幌ノースウィンド、Ｊソールブラザーズ７３―２５札幌ノースウィンド、旭川リバーズ５２―４４ＨＡＳバスケットボール、ハダーズ函館元町ライオンズ車椅子バスケットボールクラブ５０―４２ＨＡＳバスケットボール、Ｊソールブラザーズ６５―１８ＨＡＳバスケットボール、旭川リバーズ４６―４５ハダーズ函館元町ライオンズ車椅子バスケットボールクラブ、Ｊソールブラザーズ７０―２７旭川リバーズ、Ｊソールブラザーズ７４―４６ハダーズ函館元町ライオンズ車椅子バスケットボールクラブ▽順位　①Ｊソールブラザーズ４勝②旭川リバーズ３勝１敗③ハダーズ函館元町ライオンズ車椅子バスケットボールクラブ２勝２敗④ＨＡＳバスケットボール１勝３敗⑤札幌ノースウィンド４敗