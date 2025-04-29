【男子】◇高校▽１回戦 旭北６４―５６旭永嶺、旭実８５―５７留萌、旭明成１０９―４６旭南、旭工１００―６９旭西、旭農６８―６２富良野、旭東６８―３６旭藤星▽２回戦 旭龍谷１３１―５０旭北、旭実４９―４７旭明成、旭工１３８―２６旭農、旭志峯５４―４５旭東▽準決勝 旭龍谷１２５―２７旭実、旭工９３―５４旭志峯▽決勝 旭龍谷９９―７７旭工▽３位決定戦 旭志峯８１―４３旭実▽最優秀選手賞 引木蓮（旭龍谷）

◇一般▽１回戦 旭医大７０―５５ＲＥＡＬＭ▽２回戦 旭川大雪クラブ９２―５２旭医大、旭川籠球クラブ９７―７５旭川トラッシュクラブ、ブリンガーズ９９―４８旭川ドランカーズ、旭川キシイ９７―３５旭川神田クラブ▽準決勝 旭川大雪クラブ８８―５１旭川籠球クラブ、ブリンガーズ７５―７０旭川キシイ▽決勝 旭川大雪クラブ８６―６４ブリンガーズ▽最優秀選手賞 山田称士（旭川大雪クラブ）

【女子】◇高校▽１回戦 旭北７３―４０羽幌、旭商８１―８０旭実、旭南７７―２８旭農・旭高専・東川、留萌７１―２０富良野、旭東９０―３３旭西▽２回戦 旭藤星１０６―４３旭北、旭南３９―３５旭商、旭龍谷１０５―３１留萌、旭明成１１５―２６旭東▽準決勝 旭藤星８９―３３旭南、旭明成９７―７３旭龍谷▽決勝 旭明成６７―６１旭藤星▽３位決定戦 旭龍谷７９―４２旭南▽最優秀選手賞 石田心愛（旭明成）

◇一般▽決勝 スピリッツ７０―６０旭川篭友会▽最優秀選手賞 山口杏菜（スピリッツ）