【男子】▽準決勝 当麻・比布中央８０―４７愛宕、神居東４２―３２広陵▽決勝 当麻・比布中央６８―５０神居東▽最優秀選手賞 田中陸（当麻・比布中央）

【女子】▽準決勝 忠和４６―３３緑が丘、上富良野４３―３６愛宕▽決勝 上富良野４８―４７忠和▽最優秀選手賞 千葉花乃（上富良野）