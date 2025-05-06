▽１回戦 東町９―５豊岡・東旭川合同、神楽８―１春光台、東川大雪９―５東五条、新富・永山中央合同１１―０永山南、千代田２―１三小・東光合同、西御料地９―７末広・大有合同、旭稜１０―０春光・北鎮合同、愛宕東１０―０共栄、美瑛９―１当麻、東聖１０―０陵雲・鷹栖・鷹栖北野合同、神居１１―０緑が丘、末広北・近一合同１３―１啓明