【男子】◇小学生▽１００㍍ ①白取諒馬（龍谷ＡＣ）②成岡（龍谷ＡＣ）③木村（留萌ＡＣ）▽８００㍍ ①廣田義紀（龍谷ＡＣ）②佐々木（留萌ＡＣ）③一宮（神居東陸上少年団）▽１５００㍍ ①藤原虹哉（龍谷ＡＣ）②井上（なよろＪＡＣ）③松下（かみふらのＸＣ少年団）▽４００㍍リレー ①龍谷ＡＣ―Ａ②龍谷ＡＣ―Ｂ▽走り幅跳び ①丹野遥人（愛宕ＡＣ）②大平（留萌ＡＣ）③木村（留萌ＡＣ）▽砲丸投げ ①藤原優翔（神居東陸上少年団）②松下（神居東陸上少年団）

◇中学生▽１１０㍍障害 ①上香仁翔（緑が丘）▽砲丸投げ ①大木結弦（緑が丘）②篠田（神居東）③寺山（旭川ＡＣ）

◇高校・一般▽１００㍍ ①石田正龍（旭志峯）②舛田（旭志峯）③大森（旭志峯）▽２００㍍ ①石田正龍（旭志峯）②保科（旭教大）③野崎（旭教大）▽４００㍍ ①田中翔喜（旭志峯）②毛内（旭龍谷）③金子（旭志峯）▽８００㍍ ①武田和寿（北翔大）②三上（留萌高）③鴈田（北翔大）▽１５００㍍ ①森誠樹（旭北）②多田（道北陸協）③二階堂（東神楽中）▽３０００㍍ ①佐藤颯音（東神楽中）②多田（道北陸協）③莅戸（神居東中）▽５０００㍍ ①黒木雄太（道北陸協）②井上（北翔大）③西野（留萌高）▽１１０㍍障害 ①佐藤昊（旭志峯）②松本（旭南）③田中（旭東）▽４００㍍障害㍍ ①二階堂翔生（旭教大）②菅原（旭志峯）③小山田（旭教大）▽３０００㍍障害 ①中村琉來（旭西）②平山（旭志峯）③今泉（旭北）▽４００㍍リレー ①旭志峯高Ａ②旭志峯Ｂ③旭西▽走り高跳び ①渡辺一休（旭東）②瀬戸（旭西）③井上（旭志峯）▽棒高跳び ①田中倖仁（旭龍谷）②吉村（広陵中）③梅谷（旭龍谷）▽走り幅跳び ①大森悠斗（旭志峯）②濱島（旭教大）③阿部（上川中）▽三段跳び ①日比生温（旭北）②西（旭教大）③大井（旭西）▽砲丸投げ（６・０００㌔） ①平間礼斗（旭志峯）②沼岡（旭工）③西村（上川高）▽砲丸投げ（７・２６０㌔） ①高橋隆聖（道北陸協）②小笠原（旭教大）▽円盤投げ（１・７５０㌔） ①狩野稜琥（留萌高）②北原（留萌高）③山田（旭南）▽円盤投げ（２・０００㌔） ①山本涼太（道北陸協）▽ハンマー投げ ①狩野稜琥（留萌高）②北原（留萌高）③平間（旭志峯）▽やり投げ ①須川零央（旭志峯）②鈴木（旭明成）③鈴木（旭商）

【女子】◇小学生▽１００㍍ ①荒木和音（旭川ＡＣ）②井上（士別小）③村田（龍谷ＡＣ）▽８００㍍ ①石川藍（小樽ＡＪＣ）②岡田心（枝幸陸上クラブ）③岡田望（枝幸陸上クラブ）▽４００㍍リレー ①神居東陸上少年団▽走り幅跳び ①荒木和音（旭川ＡＣ）②高嶋（旭川ＡＣ）③葛西（羽幌ジュニアＲＣ）

◇中学生▽１００㍍障害 ①大月美優（龍谷ＡＣ）②石黒（ふらのジュニア陸上クラブ）③三好（枝幸陸上クラブ）▽砲丸投げ ①山中生吹（旭川ＡＣ）②長田（緑が丘）③物井（上富良野）

◇高校・一般▽１００㍍ ①山崎心愛（旭志峯）②田村（旭志峯）③河本（旭志峯）▽２００㍍ ①山崎心愛（旭志峯）②河本（旭志峯）③田村（旭志峯）▽４００㍍ ①山本黛花（旭志峯）②菊地（旭志峯）③赤沼（旭龍谷）▽８００㍍ ①松原こころ（旭龍谷）②石川（TRC.）③金子（旭龍谷）▽１５００㍍ ①松原こころ（旭龍谷）②金子（旭龍谷）③鳴海（旭龍谷）▽３０００㍍ ①山川咲良（富良野高）②岸本（旭東）▽１００㍍障害 ①丸山彩華（旭志峯）②金住（旭志峯）③栗林（羽幌高）▽４００㍍障害 ①腰越愛海（旭明成）②飛騨野（旭実）▽４００㍍リレー ①旭志峯Ａ②旭志峯Ｂ③緑が丘中Ａ▽走り高跳び ①川初虹恋（旭志峯）②渡辺（旭志峯）③佐藤（旭志峯）▽走り幅跳び ①須藤ひなた（旭教大）②塚越（旭龍谷）③川嶋（旭龍谷）▽女子三段跳び ①入山夏帆（旭龍谷）②加藤（旭志峯）③丹羽（旭龍谷）▽砲丸投げ ①田中そら（旭明成）②森下（旭東）③佐藤（上川高）▽円盤投げ ①伊藤詩央（旭永嶺）②勝見（旭南）③関口（旭東）▽ハンマー投げ ①関口誌乃（旭東）②阿部（留萌高）③森下（旭東）▽やり投げ ①村山はな（旭龍谷）②伊藤（旭永嶺）③對馬（上川高）