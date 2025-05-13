　【男子】◇小学生▽１００㍍　①白取諒馬（龍谷ＡＣ）②成岡（龍谷ＡＣ）③木村（留萌ＡＣ）▽８００㍍　①廣田義紀（龍谷ＡＣ）②佐々木（留萌ＡＣ）③一宮（神居東陸上少年団）▽１５００㍍　①藤原虹哉（龍谷ＡＣ）②井上（なよろＪＡＣ）③松下（かみふらのＸＣ少年団）▽４００㍍リレー　①龍谷ＡＣ―Ａ②龍谷ＡＣ―Ｂ▽走り幅跳び　①丹野遥人（愛宕ＡＣ）②大平（留萌ＡＣ）③木村（留萌ＡＣ）▽砲丸投げ　①藤原優翔（神居東陸上少年団）②松下（神居東陸上少年団）
　◇中学生▽１１０㍍障害　①上香仁翔（緑が丘）▽砲丸投げ　①大木結弦（緑が丘）②篠田（神居東）③寺山（旭川ＡＣ）
　◇高校・一般▽１００㍍　①石田正龍（旭志峯）②舛田（旭志峯）③大森（旭志峯）▽２００㍍　①石田正龍（旭志峯）②保科（旭教大）③野崎（旭教大）▽４００㍍　①田中翔喜（旭志峯）②毛内（旭龍谷）③金子（旭志峯）▽８００㍍　①武田和寿（北翔大）②三上（留萌高）③鴈田（北翔大）▽１５００㍍　①森誠樹（旭北）②多田（道北陸協）③二階堂（東神楽中）▽３０００㍍　①佐藤颯音（東神楽中）②多田（道北陸協）③莅戸（神居東中）▽５０００㍍　①黒木雄太（道北陸協）②井上（北翔大）③西野（留萌高）▽１１０㍍障害　①佐藤昊（旭志峯）②松本（旭南）③田中（旭東）▽４００㍍障害㍍　①二階堂翔生（旭教大）②菅原（旭志峯）③小山田（旭教大）▽３０００㍍障害　①中村琉來（旭西）②平山（旭志峯）③今泉（旭北）▽４００㍍リレー　①旭志峯高Ａ②旭志峯Ｂ③旭西▽走り高跳び　①渡辺一休（旭東）②瀬戸（旭西）③井上（旭志峯）▽棒高跳び　①田中倖仁（旭龍谷）②吉村（広陵中）③梅谷（旭龍谷）▽走り幅跳び　①大森悠斗（旭志峯）②濱島（旭教大）③阿部（上川中）▽三段跳び　①日比生温（旭北）②西（旭教大）③大井（旭西）▽砲丸投げ（６・０００㌔）　①平間礼斗（旭志峯）②沼岡（旭工）③西村（上川高）▽砲丸投げ（７・２６０㌔）　①高橋隆聖（道北陸協）②小笠原（旭教大）▽円盤投げ（１・７５０㌔）　①狩野稜琥（留萌高）②北原（留萌高）③山田（旭南）▽円盤投げ（２・０００㌔）　①山本涼太（道北陸協）▽ハンマー投げ　①狩野稜琥（留萌高）②北原（留萌高）③平間（旭志峯）▽やり投げ　①須川零央（旭志峯）②鈴木（旭明成）③鈴木（旭商）
　【女子】◇小学生▽１００㍍　①荒木和音（旭川ＡＣ）②井上（士別小）③村田（龍谷ＡＣ）▽８００㍍　①石川藍（小樽ＡＪＣ）②岡田心（枝幸陸上クラブ）③岡田望（枝幸陸上クラブ）▽４００㍍リレー　①神居東陸上少年団▽走り幅跳び　①荒木和音（旭川ＡＣ）②高嶋（旭川ＡＣ）③葛西（羽幌ジュニアＲＣ）
　◇中学生▽１００㍍障害　①大月美優（龍谷ＡＣ）②石黒（ふらのジュニア陸上クラブ）③三好（枝幸陸上クラブ）▽砲丸投げ　①山中生吹（旭川ＡＣ）②長田（緑が丘）③物井（上富良野）
　◇高校・一般▽１００㍍　①山崎心愛（旭志峯）②田村（旭志峯）③河本（旭志峯）▽２００㍍　①山崎心愛（旭志峯）②河本（旭志峯）③田村（旭志峯）▽４００㍍　①山本黛花（旭志峯）②菊地（旭志峯）③赤沼（旭龍谷）▽８００㍍　①松原こころ（旭龍谷）②石川（TRC.）③金子（旭龍谷）▽１５００㍍　①松原こころ（旭龍谷）②金子（旭龍谷）③鳴海（旭龍谷）▽３０００㍍　①山川咲良（富良野高）②岸本（旭東）▽１００㍍障害　①丸山彩華（旭志峯）②金住（旭志峯）③栗林（羽幌高）▽４００㍍障害　①腰越愛海（旭明成）②飛騨野（旭実）▽４００㍍リレー　①旭志峯Ａ②旭志峯Ｂ③緑が丘中Ａ▽走り高跳び　①川初虹恋（旭志峯）②渡辺（旭志峯）③佐藤（旭志峯）▽走り幅跳び　①須藤ひなた（旭教大）②塚越（旭龍谷）③川嶋（旭龍谷）▽女子三段跳び　①入山夏帆（旭龍谷）②加藤（旭志峯）③丹羽（旭龍谷）▽砲丸投げ　①田中そら（旭明成）②森下（旭東）③佐藤（上川高）▽円盤投げ　①伊藤詩央（旭永嶺）②勝見（旭南）③関口（旭東）▽ハンマー投げ　①関口誌乃（旭東）②阿部（留萌高）③森下（旭東）▽やり投げ　①村山はな（旭龍谷）②伊藤（旭永嶺）③對馬（上川高）