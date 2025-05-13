【男子】◇シングルス▽１・２年 ①大塚支葵（鷹栖北野）②神島（忠和クラブ）③赤坂（高台）④藤井 （鷹栖北野）▽３・４年 ①十河泰聖（東光）②高畠（鷹栖北野）③近藤（近文）④逢見（東栄）⑤齋藤（東栄）⑥野口（東光）⑦玄（東光）⑧曽我（東栄） ▽５・６年 ①十河侑聖（東光）②平沼（東光）③鈴木（鷹栖北野）④山中（鷹栖北野）⑤塩崎（鷹栖北野）⑥広瀬（東神楽ジュニア）⑦宮西（鷹栖北野）⑧西畑（東神楽ジュニア）

【女子】◇シングルス▽１・２年 ①和泉佑奈（鷹栖北野）②平林（鷹栖北野）③長谷川（東栄）④佐々木（神居ジュニア）▽３・４年 ①青嶋莉絵（東光）②吉田智（東光）③栗原（東光）④斉藤（東光）⑤吉田夏（東光）⑥内芝 （東栄）⑦佐々木（神居ジュニア）⑧伊東（神居ジュニア）▽５・６年 ①堀真和（東光）②田村（東栄）③園田（鷹栖北野）④中村（東神楽ジュニア）⑤平尾（東栄）⑥外川（鷹栖北野）⑦扇間（近二）⑧平林（鷹栖北野）