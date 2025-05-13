【男子】▽一般 ①石浦晃久・大西敏彦（Ｔ・Ｐジョイ・スウイング！スウイング！）②日比・平島（ＨＴＡ）③水上・岩井（ＰＴＴジュニア）③氏家・川口（あーる３０・ワンピース）▽年齢別 ①千葉展義・下崎進（テニス・ラボ）②日下・高橋（スウイング！スウイング！）③八木・猪口（あーる３０）③二瓶・白戸（ワンピース・フェアイン）

【女子】▽一般 ①高沢真里奈・寺林詩織（宮の森ＳＣ・ゼブラ）②上村・小松（宮の森ＳＣ）③今西・三浦（旭医大）④森・大村（旭医大）▽年齢別 ①高島徳容・菅原智巳（宮の森ＳＣ・ゼブラ）②吉川・松浦（カムイの盛・ＤＺＴＢＮ）③加藤・長橋（ＤＺＴＢＮ・Ｔ・Ｐジョイ）③瀧野・森（風のガーデン・エルバッハ）