　【男子】▽１部　①ボルケーノ②宮の森スポーツ倶楽部③旅路▽２部　①あーる３０二軍②ＤＺＴＢＮ―Ａ③ウエルカム▽３部　①ＡＹＫ②スウイング！スウイング！２００４③日本製紙▽４部　①ＭＭＴＣ②あんこぼーるＫ③スウイング！スウイング！２０１８▽５部　①イエローボール②ワンピース③宇治金時▽６部　①ＨＴＡ②旭龍谷高③ＲＳ
　【女子】▽１部　①チーム―ＥＫ②ゼブラレディース③サバカンナ▽２部　①Ｗ②ＴＰジョイ③モンスタージュ▽３部　①きらめき☆出張中②ネクサス③ヴェリーベリー▽４部　①ダッフィー②パレード③Ｂｎｎ．ｏｒｅ▽５部　①旭医大Ａ②テニスダケ③アップルパイＡ