【男子】◇シングルス▽１６歳以下 ①鎌田光琉（テニスパークジョイ）②坂田（ＨＴＡ）▽１８歳以下 ①今井陽貴（旭龍谷）②中山（テニスパークジョイ）◇ダブルス▽１６歳以下 ①平山大渡・川瀬大輝（旭北）②黒木・加賀谷（旭永嶺）▽１８歳以下 ①今井陽貴・稲垣邑（旭龍谷・旭西）②菅原・中山（テニスパークジョイ）

【女子】◇シングルス▽１２歳以下 ①古林杏捺（士別テニス協会）②倉持（士別テニス協会）▽１６歳以下 ①高田美来（旭永嶺）②三浦（旭南）▽１８歳以下 ①坂田もも（ポラリステニスチーム）②片山（ポラリステニスチーム）◇ダブルス▽１６歳以下 ①山彩香・鳴海ことは（旭南）②菊地・坂下（旭南）▽１８歳以下 ①坂田もも・片山星蘭（ポラリステニスチーム）②佐藤・武市（旭永嶺）