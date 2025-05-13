　【男子】▽Ａ級　①チーム鳥忠②クレインズ③旭実クラブＡ③旭教大▽Ｂ級　①大成クラブＣ②大成クラブＢ③Ｍ１・１クラブＢ③暁クラブＡ▽Ｃ級　①暁クラブＣ　
　【女子】▽Ａ級　①ウィズ旭川②クレインズ③旭明成高Ａ③旭東高▽Ｂ級　①旭川女子クラブＡ②旭川迷球会③のんびりクラブ▽Ｃ級　①永山南中②神楽中③東旭川クラブ③旭川女子クラブＢ