　【男子】①加藤虎牙・関悠陽（大谷室蘭）②斎藤・平林（苫小牧東）③畑山・国府（北見北斗）③柏尾・橋本（北見北斗）
　【女子】①寺井あえら・佐々木りあ（大谷室蘭）②石川・佐藤（旭明成）③斉藤・獅畑（旭明成）③福本・西木戸（旭明成）