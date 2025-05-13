　▽１回戦　六合・啓北３―１明星、緑が丘７―０東陽、春光台４―１永山、光陽４―３旭教大付属、中央・東光４―０北門、広陵１１―３永山南、愛宕・旭川３―２神居・忠和、東明８―０神楽▽２回戦　六合・啓北３―０緑が丘、光陽７―０春光台、中央・東光８―５広陵、東明５―０愛宕・旭川