　▽１回戦　アルティメット４―３ブレイクホーキンス、石田兼松八興建設１１―４ドリームナイン旭川、旭川コンバット５０　１０―８Ｇｅｅｋｓ▽準決勝　ＪＲ旭川運転所７―３アルティメット、旭川コンバット５０　８―７石田兼松八興建設▽決勝　ＪＲ運転所１０―３旭川コンバット５０