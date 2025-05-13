　▽１回戦　ツルハ旭川５―４砂川市役所、ＪＡさっぽろ３―２旭山倶楽部（十勝）、ＪＡあさひかわ５―２旭川連合チーム、ＪＡようてい７―４苫小牧市役所▽準決勝　ツルハ旭川９―１ＪＡさっぽろ、ＪＡあさひかわ３―１ＪＡようてい▽決勝　ＪＡあさひかわ３―０ツルハ旭川▽３位決定戦　ＪＡようてい３―０ＪＡさっぽろ