▽２回戦 忠和２５―０東町、東川大雪４―０神楽、新富・永山中央合同６―５千代田、永山西８―１西御料地、旭稜９―４愛別、愛宕東４―３美瑛、東聖１１―１神居、比布・上川大雪合同１０―９末広北・近一合同▽３回戦 東川大雪１１―３忠和、永山西１１―２新富・永山中央合同、旭稜６―４愛宕東、東聖１１―０比布・上川大雪合同▽準決勝 永山西７―６東川大雪、東聖６―２旭稜▽決勝 東聖９―５永山西