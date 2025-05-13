　▽１回戦　比布町役場野球部８―０上川町役場、旭川教員野球クラブ１３―１０美瑛町役場野球部▽準決勝　旭川市役所３―１比布町役場野球部、旭川市消防署野球部９―４旭川教員野球クラブ▽決勝　旭川市消防署野球部９―２旭川市役所