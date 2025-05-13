▽１回戦 東五条１２―２永山南、新富・永山中央合同７―３神楽、西御料地６―５比布・上川大雪合同、末広北・近一合同２０―０東町、東川大雪６―１愛別、愛宕東１２―４千代田、啓明１２―５豊岡・東旭川合同、末広・大有合同１２―５共栄、旭稜１８―２神居、永山西４―３忠和、緑が丘７―０春光・北鎮合同、美瑛１０―０陵雲・鷹栖・鷹栖北野合同▽２回戦 当麻１６―１５東五条、新富・永山中央合同１６―３西御料地、東川大雪１０―３末広北・近一合同、愛宕東１３―８春光台、三小・東光合同９―１啓明、旭稜６―４末広・大有合同、永山西７―２緑が丘、美瑛 不戦勝 東聖▽３回戦 新富・永山中央１１―１当麻、東川大雪１７―０愛宕東、旭稜８―１三小・東光、永山西６―１美瑛▽準決勝 東川大雪６―４新富・永山中央合同、永山西１０―１旭稜▽決勝 永山西６―４東川大雪