【男子】◇団体▽１回戦 旭西３―０旭東、旭南３―０富良野、旭永嶺２―１旭北▽準決勝 旭龍谷２―１旭西、旭永嶺２―０旭南▽決勝 旭龍谷２―０旭永嶺▽３位決定戦 旭西２―０旭南

◇シングルス▽準決勝 今井陽貴（旭龍谷）６―１佐竹良太（旭永嶺）、浪岡泰雅（旭永嶺）６―４稲垣邑（旭西）▽決勝 今井６―０浪岡

◇ダブルス▽準決勝 今井陽貴・中村徹平（旭龍谷）６―２二宮一斗・新田脩仁（旭東）、浪岡泰雅・佐竹良太（旭永嶺）６―３稲垣邑・谷口遥真（旭西）▽決勝 今井・中村６―４浪岡・佐竹

【女子】◇団体▽１回戦 旭北２―１留萌▽２回戦 旭永嶺３―０旭北、旭西２―１富良野、旭東２―１旭明成、旭南２―１旭藤星▽準決勝 旭永嶺２―０旭西、旭南２―１旭東▽決勝 旭永嶺２―０旭南▽３位決定戦 旭西２―１旭東

◇シングルス▽準決勝 佐藤結梨（旭永嶺）７―６塚田栞那（旭西）、平沼莉央（旭東）６―１武市二胡（旭永嶺）▽決勝 平沼６―４佐藤

◇ダブルス▽準決勝 佐藤結梨・武市二胡（旭永嶺）７―５本郷佑佳・葭田野華（富良野）、福沢万愛・並木わかな（旭永嶺）６―４澤美雪・鈴木結妃（富良野）▽決勝 佐藤・武市７―５福沢・並木

◇ソフトテニス（１４～１６日・花咲コート）

【男子】◇予選リーグ▽Ａブロック ①旭実②羽幌③東川Ｂブロック ①旭工②旭東③留萌▽Ｃブロック ①旭西②旭商③旭志峯▽Ｄブロック ①旭明成②旭高専③旭農◇決勝トーナメント▽１回戦 旭実２―１旭東、旭明成２―１旭商、旭西２―０羽幌、旭工２―０旭高専▽準決勝 旭実２―０旭明成、旭西２―１旭工▽決勝 旭実２―０旭西▽３位決定戦 旭明成２―０旭工

◇ダブルス▽準々決勝 沖中瑛太・細川瞬汰（旭実）４―３前田朝杜・長尾健吾（旭東）、大村健斗・中島由翔（旭実）４―２板垣優心・小倉斗和（旭実）、駒津太河・谷口康生（旭東）４―０古屋大地・岩﨑駿介（旭工）、大石陽斗・野瀬一颯（旭実）４―１濱本陽向・西原蒼太（旭実）▽準決勝 沖中・細川４―２大村・中村、駒津・谷口４―３大石・野瀬▽決勝 沖中・細川４―１駒津・谷口

【女子】◇予選リーグ▽Ａブロック ①旭実②留萌③富良野▽Ｂブロック ①旭明成②旭西③旭農▽Ｃブロック ①旭商②旭東③旭北◇決勝トーナメント▽１回戦 旭東２―０旭西、旭商２―０留萌▽準決勝 旭実２―０旭東、旭明成２―１旭商▽決勝 旭実２―１旭明成▽３位決定戦 旭東２―１旭商

◇ダブルス▽準々決勝 福本乃々・西木戸心（旭明成）４―２山田玲華・佐藤心優（旭実）、水口結愛・松田彩良（旭商）４―１石川陽菜・佐藤花星（旭明成）、佐藤ありあ・佐藤杏咲（旭実）４―０井渕かなで・高藤彩衣（旭明成）、橘内美心・堀江徠煌（旭実）４―３佐藤まお・今井心柚（旭北）▽準決勝 福本・西木戸４―０水口・松田、佐藤あ・佐藤杏４―３橘内・堀江▽決勝 佐藤あ・佐藤杏４―３福本・西木戸