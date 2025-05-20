　…体操…　
　【男子】◇個人総合▽２部　①竹口卓磨（旭商）１６・４００点
　【女子】◇個人総合▽１部　①三宅花奈（旭龍谷）３２・８００点▽２部　①河本咲宵（旭西）３９・６００点②柳田（旭西）③高石（旭西）④小川（旭西）
　…新体操…
　【女子】◇１部▽個人総合　①高橋菜摘（旭西）②橋（旭藤星）③森 （旭東）④高嶋（旭商）▽種目別フープ　①高橋菜摘（旭西）②橋（旭藤星）③森 （旭東）▽同リボン　①森七海（旭東）②橋（旭藤星）③高橋（旭西）◇２部▽個人総合　①島暖乃子（旭西）②鎌田（旭西）③日向（旭西）