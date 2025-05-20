…体操…

【男子】◇個人総合▽２部 ①竹口卓磨（旭商）１６・４００点

【女子】◇個人総合▽１部 ①三宅花奈（旭龍谷）３２・８００点▽２部 ①河本咲宵（旭西）３９・６００点②柳田（旭西）③高石（旭西）④小川（旭西）

…新体操…

【女子】◇１部▽個人総合 ①高橋菜摘（旭西）②橋（旭藤星）③森 （旭東）④高嶋（旭商）▽種目別フープ ①高橋菜摘（旭西）②橋（旭藤星）③森 （旭東）▽同リボン ①森七海（旭東）②橋（旭藤星）③高橋（旭西）◇２部▽個人総合 ①島暖乃子（旭西）②鎌田（旭西）③日向（旭西）