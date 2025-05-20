　【男子】◇団体戦　旭志峯５―０旭工、旭龍谷５―０旭南、旭志峯４―１旭南、旭龍谷５―０旭工、旭工３―２旭南、旭龍谷４―０旭志峯▽順位　①旭龍谷３勝②旭志峯２勝１敗③旭工１勝２敗④旭南３敗
　◇個人▽６０㌔級　①加藤奎太（旭志峯）②横澤（旭龍谷）③柴山（旭志峯）③得能（旭東）⑤吉田（旭南）⑤藤井（旭志峯）▽６６㌔級　①安田大翔（旭志峯）②蛯澤（旭龍谷）③和歌（旭志峯）③木原（旭龍谷）⑤佐藤康（旭龍谷）⑤竹内（旭工）▽７３㌔級　①藤野遥士（旭龍谷）②京谷（旭龍谷）③松林（旭龍谷）③佐藤大（旭龍谷）⑤遠藤（旭志峯）⑤木村（旭南）▽８１㌔級　①右田春音（旭龍谷）②藤原（旭南）③安藤（旭龍谷）③鴨田（旭龍谷）⑤佐藤雄（旭志峯）⑤中根（旭龍谷）▽９０㌔級　①小山内太陽（旭龍谷）②井嶋（旭龍谷）③菊地（旭龍谷）③佐藤瑛（旭志峯）⑤湯浅（旭工）⑤谷口（旭志峯）▽１００㌔級　①葛西樹生（旭龍谷）②赤井（旭龍谷）③横山（旭龍谷）③松浦（旭龍谷）▽１００㌔超級　①合田颯琉（旭龍谷）②近野（旭志峯）③齋藤（旭農）③菊地（旭龍谷）
　【女子】◇決勝　旭志峯２―０旭明成
　◇個人▽４８㌔級①南原青空（旭志峯）②金谷（旭志峯）▽５２㌔級　①平野このみ（旭志峯）②新屋（旭明成）③田中（旭志峯）③宗像（旭志峯）▽５７㌔級　①茂泉陽（旭志峯）②齋藤（旭東）③波多野（旭志峯）③北島（旭明成）⑤福士（旭実）▽６３㌔級　①村瀨來良（旭志峯）②植田（旭南）③清水（旭志峯）▽７０㌔級　①長谷川祥嘉（旭明成）▽７８㌔級　①原田楓（旭明成）
▽７８㌔超級　①岩崎優生（旭志峯）