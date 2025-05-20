【男子】◇団体戦 旭志峯５―０旭工、旭龍谷５―０旭南、旭志峯４―１旭南、旭龍谷５―０旭工、旭工３―２旭南、旭龍谷４―０旭志峯▽順位 ①旭龍谷３勝②旭志峯２勝１敗③旭工１勝２敗④旭南３敗

◇個人▽６０㌔級 ①加藤奎太（旭志峯）②横澤（旭龍谷）③柴山（旭志峯）③得能（旭東）⑤吉田（旭南）⑤藤井（旭志峯）▽６６㌔級 ①安田大翔（旭志峯）②蛯澤（旭龍谷）③和歌（旭志峯）③木原（旭龍谷）⑤佐藤康（旭龍谷）⑤竹内（旭工）▽７３㌔級 ①藤野遥士（旭龍谷）②京谷（旭龍谷）③松林（旭龍谷）③佐藤大（旭龍谷）⑤遠藤（旭志峯）⑤木村（旭南）▽８１㌔級 ①右田春音（旭龍谷）②藤原（旭南）③安藤（旭龍谷）③鴨田（旭龍谷）⑤佐藤雄（旭志峯）⑤中根（旭龍谷）▽９０㌔級 ①小山内太陽（旭龍谷）②井嶋（旭龍谷）③菊地（旭龍谷）③佐藤瑛（旭志峯）⑤湯浅（旭工）⑤谷口（旭志峯）▽１００㌔級 ①葛西樹生（旭龍谷）②赤井（旭龍谷）③横山（旭龍谷）③松浦（旭龍谷）▽１００㌔超級 ①合田颯琉（旭龍谷）②近野（旭志峯）③齋藤（旭農）③菊地（旭龍谷）

【女子】◇決勝 旭志峯２―０旭明成

◇個人▽４８㌔級①南原青空（旭志峯）②金谷（旭志峯）▽５２㌔級 ①平野このみ（旭志峯）②新屋（旭明成）③田中（旭志峯）③宗像（旭志峯）▽５７㌔級 ①茂泉陽（旭志峯）②齋藤（旭東）③波多野（旭志峯）③北島（旭明成）⑤福士（旭実）▽６３㌔級 ①村瀨來良（旭志峯）②植田（旭南）③清水（旭志峯）▽７０㌔級 ①長谷川祥嘉（旭明成）▽７８㌔級 ①原田楓（旭明成）

▽７８㌔超級 ①岩崎優生（旭志峯）