　▽１回戦　旭川消防クラブ６―３ブレイクホーキンス、旭川信用金庫９―２ドリームナイン旭川、シャネルズ４０マスターズ６―０ＪＲ旭川運転所、アルティメット９―１Ｇｅｅｋｓ▽２回戦　旭川消防クラブ７―０旭川コンバット５０、鷹栖町役場７―２旭川信用金庫、石田兼松八興建設３―２シャネルズ４０マスターズ、旭川クラブ９―８アルティメット▽準決勝　鷹栖町役場　不戦勝　旭川消防クラブ、旭川クラブ１２―２石田兼松八興建設▽決勝　旭川クラブ１０―６鷹栖町役場