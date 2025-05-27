▽準決勝 六合・啓北４―０光陽、東明６―１中央・東光▽決勝 六合・啓北４―１東明

◇個人賞▽最優秀選手賞 中谷颯太（啓北）▽優秀選手賞 三浦遼（啓北）、浅木礼馳（東明）▽敢闘賞 小菅生蒼甫（光陽）、及川諒牙（東光）