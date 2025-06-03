◇バドミントン（５月２４日・旭東高体育館）
【男子】▽団体 ①旭工②幌加内③士別東▽シングルス ①白田紗丞（旭工）②牧（幌加内）③冨樫（旭工）③小川（幌加内）
【女子】▽シングルス ①高橋愛花（旭北）②チェトリ・ニサ（旭東）③山本（旭北）
◇卓球（５月２４日・旭北高体育館）
【男子】▽団体 ①旭工②幌加内③士別東▽シングルス ①澤田瑛太（旭工）②藤原（士別東）③山口（旭商）③森（幌加内）
【女子】▽団体 ①士別東▽シングルス ①佐藤か皐め（旭東）②後藤（士別東）③藤原（士別東）③手塚（旭工）
◇バスケットボール
【男子】①旭工
◆北海道高校定時制通信制体育連盟上川支部
2025/06/03
◇バドミントン（５月２４日・旭東高体育館）
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