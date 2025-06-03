◇バスケットボール（５月２７～２９日・リクルートスタッフィングリック＆スー旭川体育館）

【男子】▽１回戦 旭龍谷１８１―２６富良野、旭藤星１１５―４３羽幌、旭永嶺９２―３３旭高専、旭明成６３―５７旭実、旭志峯７７―３６旭東、旭北７８―６４旭南、旭西９５―４４旭農、旭工８１―４５留萌▽２回戦 旭龍谷１３５―３２旭藤星、旭明成７３―５９旭永嶺、旭志峯１０５―４７旭北、旭工８５―５７旭西▽決勝リーグ 旭龍谷１０６―４３旭明成、旭工７３―５７旭志峯、旭龍谷８６―６４旭志峯、旭工９２―４０旭明成、旭龍谷９５―４６旭工、旭志峯９２―８１旭明成▽順位 ①旭龍谷３勝②旭工２勝１敗③旭志峯１勝２敗③旭明成３敗▽優秀選手 大塚瑛太（旭龍谷）、谷颯太（旭龍谷）、笠谷泰士朗（旭龍谷）、居石彗（旭工）、田中太陽（旭志峯）

【女子】▽１回戦 旭西６２―４５富良野、旭実６７―４３羽幌、旭北５１―５０旭南、旭龍谷８１―３７旭東、東川・旭農・旭高専８８―５７旭永嶺、旭商７７―６６留萌▽２回戦 旭藤星１２６―４０旭西、旭実５１―４９旭北、旭龍谷１１３―３１東川・旭農・旭高専、旭明成１１８―４８旭商▽決勝リーグ 旭藤星１００―２９旭実、旭明成９７―７２旭龍谷、旭藤星９３―６７旭龍谷、旭明成９９―４２旭実、旭藤星８５―５６旭明成、旭龍谷９０―３７旭実▽順位 ①旭藤星３勝②旭明成２勝１敗③旭龍谷１勝２敗④旭実３敗▽優秀選手 矢野結理（旭藤星）、片桐こころ（旭藤星）、菊地海良（旭藤星）、石田心愛（旭明成）、中農結愛（旭龍谷）

◇登山（５月２１～２３日・十勝岳）

【男子】①旭東②旭工③旭西

【女子】①旭東②旭西③富良野

◇空手（２４日・留萌高体育館）

…組手…

【男子】▽団体 ①旭工②留萌▽個人 ①沖悠叶（留萌）②荻原（旭工）③引野（旭西）③大迫（旭東）

【女子】▽個人 ①大懸凜々（留萌）②島崎（留萌）③荻原（旭工）③樋上（旭西）

…形…

【男子】▽団体 ①留萌▽個人 ①児嶋海（旭永嶺）②石塚（留萌）③成田（旭明成）③大迫（旭東）⑤吉崎（留萌）

【女子】▽個人 ①大懸凜々（留萌）②荻原（旭工）③樋上（旭西）