▽１部 佐藤明宏（にしきまち通り卓球場）▽２部 北川友通（にしきまち通り卓球場）▽３部 西舘礼唯（にしきまち通り卓球場）▽４部 林川京太郎（紋興ＴＴＣ）▽５部 北潟祥輝（ピンポニスタ）▽６部 菅野千尋（遠軽クラブ）▽７部 下條瑶華（陵雲クラブ）▽８部 樅山敦紀（スピンオフ）▽９部 藤原靖之（愛宕スニーカークラブ）▽１０部 長谷川司（ＴＣけんぶち）▽１１部 高張翔吾（和寒卓球協会）▽１２部 川村鷲（旭川市役所▽１３部 山崎聖矢（富良野布部ＳＣ）▽１４部 藤本悠生（チーム潮見）▽１５部 越野斗稀（チーム潮見）▽１６部 木村有亜（ＴＣけんぶち）▽１７部 高木和彦（チームリアン）▽１８部 本間幸仁（旭川市役所）▽１９部 小原克文（陵雲クラブ）▽２０部 坂下政敏（個人）▽２１部 今野陽菜（和寒卓球協会）▽２２部 田中みえ子（アスピア）▽２３部 真岩薫（チームリアン）▽２４部 阿部大洋（スピンオフ）▽２５部 久保村やす子（フリーダム）▽２６部 松井隆弘（富良野布部ＳＣ）▽２７部 伊藤春翔（チームキヨスギ）▽２８部 平吹一輝（やよいクラブ）▽２９部 山崎清広（大成クラブ）▽３０部 尾野晋太朗（ＴＮＴ卓球ラボ）▽３１部 中原忠男（愛宕スニーカークラブ）▽３２部 安達祐星（チームキヨスギ）▽３３部 佐藤勇仁（ＴＮＴ卓球ラボ）▽３４部 及川晴葵（ＴＮＴ卓球ラボ）▽３５部 中谷力夫（個人）▽３６部 門伝颯人（ＴＴ雄武）▽３７部 久保明子（大成クラブ）▽３８部 桜井七彩（ＴＮＴ卓球ラボ）▽３９部 十河克彰（大成クラブ）