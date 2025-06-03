▽１部　佐藤明宏（にしきまち通り卓球場）▽２部　北川友通（にしきまち通り卓球場）▽３部　西舘礼唯（にしきまち通り卓球場）▽４部　林川京太郎（紋興ＴＴＣ）▽５部　北潟祥輝（ピンポニスタ）▽６部　菅野千尋（遠軽クラブ）▽７部　下條瑶華（陵雲クラブ）▽８部　樅山敦紀（スピンオフ）▽９部　藤原靖之（愛宕スニーカークラブ）▽１０部　長谷川司（ＴＣけんぶち）▽１１部　高張翔吾（和寒卓球協会）▽１２部　川村鷲（旭川市役所▽１３部　山崎聖矢（富良野布部ＳＣ）▽１４部　藤本悠生（チーム潮見）▽１５部　越野斗稀（チーム潮見）▽１６部　木村有亜（ＴＣけんぶち）▽１７部　高木和彦（チームリアン）▽１８部　本間幸仁（旭川市役所）▽１９部　小原克文（陵雲クラブ）▽２０部　坂下政敏（個人）▽２１部　今野陽菜（和寒卓球協会）▽２２部　田中みえ子（アスピア）▽２３部　真岩薫（チームリアン）▽２４部　阿部大洋（スピンオフ）▽２５部　久保村やす子（フリーダム）▽２６部　松井隆弘（富良野布部ＳＣ）▽２７部　伊藤春翔（チームキヨスギ）▽２８部　平吹一輝（やよいクラブ）▽２９部　山崎清広（大成クラブ）▽３０部　尾野晋太朗（ＴＮＴ卓球ラボ）▽３１部　中原忠男（愛宕スニーカークラブ）▽３２部　安達祐星（チームキヨスギ）▽３３部　佐藤勇仁（ＴＮＴ卓球ラボ）▽３４部　及川晴葵（ＴＮＴ卓球ラボ）▽３５部　中谷力夫（個人）▽３６部　門伝颯人（ＴＴ雄武）▽３７部　　久保明子（大成クラブ）▽３８部　桜井七彩（ＴＮＴ卓球ラボ）▽３９部　十河克彰（大成クラブ）