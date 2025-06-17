【男子】▽一般 ①村上晃平・高橋和輝（旭川・札幌）②藤井・石金（旭川）③中野・加藤（旭川）③鳥谷部・金森（北見・帯広）▽成年 ①八巻和也・中居光輔（旭川・芦別）②高橋・勅使河原（札幌）③野勢・佐々木（札幌）③興膳・南部（札幌・名寄）▽シニアⅠ部 ①阿部悟・土井伸行（北見）②吉田・今井（北見・旭川）③渡辺・丹羽（北見）③大森・羽馬（紋別・旭川）▽同Ⅳ部 ①安田幸雄・滝本治男（旭川）

【女子】▽一般 ①加茂枝里香・千田初美（札幌・旭川）②藤田・小山（札幌・旭川）③伊東・菊地（北見・旭川）③久慈・本永（札幌・室蘭）▽シニアⅠ部 ①土岐美津子・高橋優美子（旭川）②神農・及川（旭川）▽同Ⅱ部 ①椎名直美・中山朋絵（音更・旭川）②藤井・野村（旭川）▽同Ⅲ部 ①名和智子・柳谷要子（旭川・帯広）②花井・坂部（札幌・旭川）③勝見・佐々木（白老・札幌）③高橋・勝矢（当麻・旭川）