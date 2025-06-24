【男子】◇団体▽予選ブロックＡ ①旭教大付属②東光③東明▽同Ｂ ①旭川②神楽③愛宕▽同Ｃ ①東陽②光陽③啓北▽同Ｄ ①広陵②忠和③北門▽同Ｅ ①永山②神居③永山南▽決勝トーナメン１回戦 神楽２―０光陽、忠和２―１神居▽２回戦 旭教大付属２―１神楽、永山２―１広陵、東光２―１東陽、旭川２―０忠和▽準決勝 旭教大付属２―１永山、旭川２―０東光▽決勝 旭教大付属２―１旭川

◇個人▽準々決勝 山口・米澤（旭川）４―０細川・堀（広陵）、山本・工藤（旭教大付属）４―１住本・松友（東光）、山崎航・田呂（永山）４―０吉村・末永（旭川）、大熊・松本（旭教大付属）４―０中島・古山（広陵）▽準決勝 山口・米澤４―１山本・工藤、大熊・松本４―１山崎航・田呂▽決勝 大熊・松本４―１山口・米澤

【女子】◇団体▽予選ブロックＡ ①永山南②永山③光陽▽同Ｂ ①神楽②北門③旭教大付属▽同Ｃ ①明星②愛宕③神居▽同Ｄ ①東明②広陵③東陽▽同Ｅ ①旭川②北星③啓北▽同Ｆ ①中央②東光③緑が丘▽決勝トーナメン１回戦 愛宕２―１東光、旭川２―１北門、永山２―１中央、広陵２―０北星▽２回戦 永山南２―０愛宕、旭川２―０東明、明星２―１永山、広陵２―１神楽▽準決勝 永山南２―１旭川、明星２―１広陵▽決勝 永山南２―０明星

◇個人▽準々決勝 來正・三浦（旭川）４―１鈴木・宇佐（神楽）、樋口・松永（永山南）４―３石上・中田（神楽）、木脇・中川（東明）４―２加茂・芳野（神楽）、松田・齋藤（旭教大付属）４―３柳川心・紀伊國（永山南）▽準決勝 來正・三浦４―２樋口・松永、松田・齋藤４―２木脇・中川▽決勝 松田・齋藤４―２來正・三浦