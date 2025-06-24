【男子】◇団体▽予選ブロックＡ ①広陵②神居東③神居④東陽▽同Ｂ ①旭川②春光台③啓北④明星▽同Ｃ ①緑が丘②中央③北門▽同Ｄ ①神楽②永山南③六合◇決勝トーナメント▽1回戦 広陵３―０永山南、中央３―２神楽、緑が丘３―１春光台、旭川３―０神居東▽準決勝 広陵３―０中央、緑が丘３―０旭川▽決勝 緑が丘３―２広陵

◇シングルス▽準々決勝 岡本悠生（中央）３―０山田智大（緑が丘）、粟田尊（緑が丘）３―２坂田銀時（旭川）、谷祐真（広陵）３―２長田秀樹（神楽）、赤塚蓮介（広陵）３―１尾野晋太朗（旭川）▽準決勝 粟田３―１岡本、谷３―２赤塚▽決勝 粟田３―２谷

【女子】◇団体▽予選ブロックＡ ①永山南②神楽③旭川④北門▽同Ｂ ①緑が丘②春光台③神居④広陵▽同Ｃ ①中央②東陽③六合◇決勝トーナメント▽１回戦 東陽３―２春光台、中央３―２神楽▽準決勝 永山南３―０東陽、緑が丘３―０中央▽決勝 緑が丘３―２永山南

◇シングルス▽準々決勝 髙橋楓（中央）３―０藤田優來（春光台）、金沢瑠奈（春光台）３―１細木柚月（広陵）、佐藤璃音（永山南）３―１門脇湊花（緑が丘）、伊藤咲羽（北門）３―０重原史菜（中央）▽準決勝 髙橋３―０金沢、伊藤３―１佐藤▽決勝 髙橋３―０伊藤