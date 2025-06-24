　【男子】◇団体▽予選ブロックＡ　①広陵②神居東③神居④東陽▽同Ｂ　①旭川②春光台③啓北④明星▽同Ｃ　①緑が丘②中央③北門▽同Ｄ　①神楽②永山南③六合◇決勝トーナメント▽1回戦　広陵３―０永山南、中央３―２神楽、緑が丘３―１春光台、旭川３―０神居東▽準決勝　広陵３―０中央、緑が丘３―０旭川▽決勝　緑が丘３―２広陵
　◇シングルス▽準々決勝　岡本悠生（中央）３―０山田智大（緑が丘）、粟田尊（緑が丘）３―２坂田銀時（旭川）、谷祐真（広陵）３―２長田秀樹（神楽）、赤塚蓮介（広陵）３―１尾野晋太朗（旭川）▽準決勝　粟田３―１岡本、谷３―２赤塚▽決勝　粟田３―２谷
　【女子】◇団体▽予選ブロックＡ　①永山南②神楽③旭川④北門▽同Ｂ　①緑が丘②春光台③神居④広陵▽同Ｃ　①中央②東陽③六合◇決勝トーナメント▽１回戦　東陽３―２春光台、中央３―２神楽▽準決勝　永山南３―０東陽、緑が丘３―０中央▽決勝　緑が丘３―２永山南
　◇シングルス▽準々決勝　髙橋楓（中央）３―０藤田優來（春光台）、金沢瑠奈（春光台）３―１細木柚月（広陵）、佐藤璃音（永山南）３―１門脇湊花（緑が丘）、伊藤咲羽（北門）３―０重原史菜（中央）▽準決勝　髙橋３―０金沢、伊藤３―１佐藤▽決勝　髙橋３―０伊藤