　【女子】◇予選グループ戦　神楽２―０神居東、神居２―０春光台、神居東２―０春光台、旭川２―０Ｖスター、六合２―０東明、東明２―０Ｖスター、アルバライズ２―０広陵、忠和２―０明星、広陵２―０明星、緑が丘２―０永山、北門２―０旭教大付属、永山２―０旭教大付属、愛宕２―０北星、永山南２―０北星◇決勝トーナメント▽１回戦　神居２―０北門、永山南２―０東明、緑が丘２―０愛宕、アルバライズ２―０忠和、永山２―０六合、広陵２―０神居東▽２回戦　旭川２―０神居、緑が丘２―０永山南、アルバライズ２―０永山、神楽２―０広陵