【男子】▽１回戦 神居東９３―１４東光、東陽５５―４４光陽、中央６６―５４東明、忠和７８―６３神楽、愛宕６８―１７緑が丘、永山７２―３３北門、永山南４７―４２明星、広陵８０―３１北星▽２回戦 神居東８５―１６東陽、忠和６４―３２中央、愛宕９９―３１永山、広陵１１２―２１永山南▽準決勝 神居東６８―５８忠和、広陵４４―３７愛宕▽決勝 広陵４８―３７神居東▽第３代表決定戦 愛宕６０―４９忠和▽ベスト５ 齋藤海斗（広陵）、笠谷燦十朗（同）、佐々木輝（神居東）、田中玖一（愛宕）、水澤漣（忠和）

【女子】▽１回戦 神居東５６―２４北門、六合６４―３１啓北・北星、東光５８―４５永山、愛宕７０―４０東陽、中央４４―３５広陵、東明９４―２１神楽▽２回戦 忠和７７―３１神居東、東光６２―３６六合、愛宕８０―２６中央、緑が丘５５―４１東明▽準決勝 忠和５１―４０東光、愛宕４７―４４緑が丘▽決勝 愛宕５６―４８忠和▽第３代表決定戦 東光５９―５６緑が丘▽ベスト５ 満保杏渚（愛宕）、中島幸楽（同）、脇坂はづき（忠和）、小林結（東光）、藤原桜音（緑が丘）