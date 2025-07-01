【男子】①野瀬一颯・小倉斗和（旭実）②浅原・谷口（旭明成・旭東）③伊藤・沢内（旭実）③大橋・高橋（旭東）⑤大江・菊地（旭明成）⑤古屋・岩崎（旭工）⑤小林・大平（旭農・旭高専）⑤菅野・吉田（旭実）

【女子】①佐藤心優・堀江徠煌（旭実）②福本・川村（旭明成）③服部・目黒（旭実）③橘内・佐藤（旭実）⑤斉藤・獅畑（旭明成）⑤奥山・西木戸（旭明成）⑤鯉江・菊地（旭西）⑤筒井・祓川（旭北）