【男子】▽一般 ①今井朝陽・岩崎翔（旭川テニス協会・あんこぼーる）②石浦・寺林（ＴＰジョイ）▽４５歳以上 ①竹内一浩・篠川健二（スウイング！スウイング！）②下崎・氏家（テニス・ラボ・あーる３０）▽ 【女子】▽４５歳以上 ①高倉由枝・丹代美奈子（モカ・なでしこ旭川）②加藤・長橋（ＤＺＴＢＮ・ＴＰジョイ）③今田・吉川（モカ・カムイの盛）③松山・青山（ダッフィー・モカ）