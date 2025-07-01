【男子】▽一般 ①今井朝陽・岩崎翔（旭川テニス協会・あんこぼーる）②石浦・寺林（ＴＰジョイ）▽４５歳以上 ①竹内一浩・篠川健二（スウイング！スウイング！）②下崎・氏家（テニス・ラボ・あーる３０）▽ 【女子】▽４５歳以上 ①高倉由枝・丹代美奈子（モカ・なでしこ旭川）②加藤・長橋（ＤＺＴＢＮ・ＴＰジョイ）③今田・吉川（モカ・カムイの盛）③松山・青山（ダッフィー・モカ）
◆テニス ダンロップ杯ダブルス大会（６月２８、２９日・花咲コート）
2025/07/01
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