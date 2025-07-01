　◇Ａブロック▽１回戦　増毛６―３中富良野▽２回戦　コンサドーレ東川１８―０増毛、神居東６―０アストロ、永山南５―１陵雲、ふらの７―１上富良野▽準決勝　コンサドーレ東川４―０神居東、永山南４―０ふらの▽決勝　　コンサドーレ東川３―０永山南▽３位決定戦　ふらの０―０（ＰＫ４―３）神居東
　◇Ｂブロック▽１回戦　ウイングス７―２神楽岡・北鎮・ルフォール▽２回戦　グリンベアボーイズＡ９―０ウイングス、ビータ３―１末広北、リベルタ６―０東川、フォルゴレ３―１留萌▽準決勝　ビータ２―０グリンベアボーイズＡ、リベルタ２―０フォルゴレ▽決勝　リベルタ４―２ビータ▽３位決定戦　グリンベアボーイズＡ３―０フォルゴレ
　◇Ｃブロック▽１回戦　ビアンコネロＦＣ８―０永山、東光６―１リヴァーレ、トロンコ１６―０羽幌、グリンベアボーイズＢ６―０コスモス▽準決勝　ビアンコネロＦＣ２―０東光、トロンコ８―０グリンベアボーイズＢ▽決勝　トロンコ５―０ビアンコネロＦＣ▽３位決定戦　東光５―４グリンベアボーイズＢ