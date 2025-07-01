◇Ａブロック▽１回戦 増毛６―３中富良野▽２回戦 コンサドーレ東川１８―０増毛、神居東６―０アストロ、永山南５―１陵雲、ふらの７―１上富良野▽準決勝 コンサドーレ東川４―０神居東、永山南４―０ふらの▽決勝 コンサドーレ東川３―０永山南▽３位決定戦 ふらの０―０（ＰＫ４―３）神居東
◇Ｂブロック▽１回戦 ウイングス７―２神楽岡・北鎮・ルフォール▽２回戦 グリンベアボーイズＡ９―０ウイングス、ビータ３―１末広北、リベルタ６―０東川、フォルゴレ３―１留萌▽準決勝 ビータ２―０グリンベアボーイズＡ、リベルタ２―０フォルゴレ▽決勝 リベルタ４―２ビータ▽３位決定戦 グリンベアボーイズＡ３―０フォルゴレ
◇Ｃブロック▽１回戦 ビアンコネロＦＣ８―０永山、東光６―１リヴァーレ、トロンコ１６―０羽幌、グリンベアボーイズＢ６―０コスモス▽準決勝 ビアンコネロＦＣ２―０東光、トロンコ８―０グリンベアボーイズＢ▽決勝 トロンコ５―０ビアンコネロＦＣ▽３位決定戦 東光５―４グリンベアボーイズＢ
◆サッカー フジパングループプレゼンツロバパンカップ第２５回プレイヤーズカップ兼第５７回全道Ｕ―１２大会旭川地区予選（６月２８、２９日・忠和公園多目的広場ほか）
2025/07/01
◇Ａブロック▽１回戦 増毛６―３中富良野▽２回戦 コンサドーレ東川１８―０増毛、神居東６―０アストロ、永山南５―１陵雲、ふらの７―１上富良野▽準決勝 コンサドーレ東川４―０神居東、永山南４―０ふらの▽決勝 コンサドーレ東川３―０永山南▽３位決定戦 ふらの０―０（ＰＫ４―３）神居東
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