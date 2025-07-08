▽１回戦
六合・啓北
０１００１５０｜７
００００３１０｜４
カミカワ士別サムライブレイズユース
（六）河村―三浦
（カ）佐藤―阿部
上富良野
０００１００３｜４
０００３１３Ｘ｜７
附属旭川
（上）月東、佐々木―菊池
（附）金本、古田―齋藤誓
東川ＢＣ
２２００３００｜７
４１０２３１Ｘ｜11
東 明
（Ｂ）宮腰、山下、三好―三好、宮腰
（明）浅木、梅田、三辻、佐藤―佐藤、三辻
中央・東光
０００００｜０
１１３３Ｘ｜８
士別・士別南・下川・名寄智恵文・風連
（中）森田、及川―及川、森田
（連）田中陽、熊澤―栗原
▽準決勝
六合・啓北
３０４００｜７
０００００｜０
附属旭川
（六）河村―三浦
（附）金本―齋藤誓
東 明
１００１１０２｜５
００５１０３Ｘ｜９
士別・士別南・下川・名寄智恵文・風連
（東）浅木―佐藤
（連）田中陽―栗原
▽決勝
六合・啓北
００００００｜０
０００１０6X｜７
士別・士別南・下川・名寄智恵文・風連
（六）河村、小林、中谷颯―三浦
（連）田中陽、今井、能澤―栗原
軟式野球（４、５日・スタルヒン球場）
2025/07/08
▽１回戦
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