　▽１回戦
六合・啓北
　０１００１５０｜７
　００００３１０｜４
カミカワ士別サムライブレイズユース
　（六）河村―三浦
　（カ）佐藤―阿部
上富良野
　０００１００３｜４
　０００３１３Ｘ｜７
附属旭川
　（上）月東、佐々木―菊池
　（附）金本、古田―齋藤誓
東川ＢＣ
　２２００３００｜７
　４１０２３１Ｘ｜11
東　明
　（Ｂ）宮腰、山下、三好―三好、宮腰
　（明）浅木、梅田、三辻、佐藤―佐藤、三辻
中央・東光
　０００００｜０
　１１３３Ｘ｜８
士別・士別南・下川・名寄智恵文・風連
　（中）森田、及川―及川、森田
　（連）田中陽、熊澤―栗原
　▽準決勝
六合・啓北
　３０４００｜７
　０００００｜０
附属旭川
　（六）河村―三浦
　（附）金本―齋藤誓
東　明
　１００１１０２｜５
　００５１０３Ｘ｜９
士別・士別南・下川・名寄智恵文・風連
　（東）浅木―佐藤
　（連）田中陽―栗原
　▽決勝
六合・啓北
　００００００｜０
　０００１０6X｜７
士別・士別南・下川・名寄智恵文・風連
　（六）河村、小林、中谷颯―三浦
　（連）田中陽、今井、能澤―栗原