▽１回戦

六合・啓北

０１００１５０｜７

００００３１０｜４

カミカワ士別サムライブレイズユース

（六）河村―三浦

（カ）佐藤―阿部

上富良野

０００１００３｜４

０００３１３Ｘ｜７

附属旭川

（上）月東、佐々木―菊池

（附）金本、古田―齋藤誓

東川ＢＣ

２２００３００｜７

４１０２３１Ｘ｜11

東 明

（Ｂ）宮腰、山下、三好―三好、宮腰

（明）浅木、梅田、三辻、佐藤―佐藤、三辻

中央・東光

０００００｜０

１１３３Ｘ｜８

士別・士別南・下川・名寄智恵文・風連

（中）森田、及川―及川、森田

（連）田中陽、熊澤―栗原

▽準決勝

六合・啓北

３０４００｜７

０００００｜０

附属旭川

（六）河村―三浦

（附）金本―齋藤誓

東 明

１００１１０２｜５

００５１０３Ｘ｜９

士別・士別南・下川・名寄智恵文・風連

（東）浅木―佐藤

（連）田中陽―栗原

▽決勝

六合・啓北

００００００｜０

０００１０6X｜７

士別・士別南・下川・名寄智恵文・風連

（六）河村、小林、中谷颯―三浦

（連）田中陽、今井、能澤―栗原