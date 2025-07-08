　【男子】◇団体▽１回戦　山下道場３―１東光▽２回戦　末広北柔道場５―０山下道場、永山３―２旭川、美深３―１ＡＲＪＣ、美瑛４―１中央道場▽準決勝　末広北柔道場５―０永山、美瑛５―０美深▽決勝　美瑛３―１末広北柔道場▽順位　①美瑛柔道少年団②末広北柔道場③美深柔道スポーツ少年団③永山
　◇個人▽５０㌔級　①森八雲（士別誠心館）②小倉（美深）③井上（末広北）③末澤（末広北）▽５５㌔級　①奥澤樹一（美瑛）②村田（美深）③浦島（美瑛）③杉澤（和寒）▽６０㌔級　①五木田士玄（旭川龍谷）②加藤（美深）③蛯澤（末広北）③得能（美瑛）▽６６㌔級　①扇谷漣志朗（北柔会）②合田（旭川中央）③成吉（山下）③村田（美深）▽７３㌔級　①藤原睦（美瑛）②鈴木（旭川中央）③宗像（旭川）③内山（旭川）▽８１㌔級　①山崎凰佑（美瑛）②葛西（旭川龍谷）③岸本（北柔会）③遠藤（和寒）▽９０㌔級　①近野楓太（美深）②白幡（末広北）③山崎（名寄）③長尾（山下）▽９０㌔超級　①秋山響（末広北）②関根（末広北）
　【女子】◇団体▽１回戦　永山３―０富良野▽準決勝　ＡＲＪＣ２―１永山、北柔会２―１末広北柔道場▽決勝　北柔会２―１ＡＲＪＣ▽順位　①北柔会道場②旭川龍谷柔道クラブ③末広北柔道場③永山　◇個人▽４４㌔級　①大山明日美（永山）▽４８㌔級　①佐野莉樹（士別誠心館）②稲井（旭川）③小竹（旭川）▽５２㌔級　①杉澤心美（和寒）②鈴木（末広北）▽５７㌔級　①藤原心愛（永山）②木村（富良野）③佐々木（富良野）③本谷（富良野）▽６３㌔級　①桑辺あかり（北柔会）②中尾（旭川中央）③福士（末広北）③坂本（渡辺）▽７０㌔級　①井出美幸（北柔会）②小山内（旭川龍谷）③関（北柔会）▽７０㌔超級　①木曽りお（北柔会）②森脇（末広北）③山口（永山）③荒牧（旭川龍谷）