【男子】◇団体▽１回戦 山下道場３―１東光▽２回戦 末広北柔道場５―０山下道場、永山３―２旭川、美深３―１ＡＲＪＣ、美瑛４―１中央道場▽準決勝 末広北柔道場５―０永山、美瑛５―０美深▽決勝 美瑛３―１末広北柔道場▽順位 ①美瑛柔道少年団②末広北柔道場③美深柔道スポーツ少年団③永山

◇個人▽５０㌔級 ①森八雲（士別誠心館）②小倉（美深）③井上（末広北）③末澤（末広北）▽５５㌔級 ①奥澤樹一（美瑛）②村田（美深）③浦島（美瑛）③杉澤（和寒）▽６０㌔級 ①五木田士玄（旭川龍谷）②加藤（美深）③蛯澤（末広北）③得能（美瑛）▽６６㌔級 ①扇谷漣志朗（北柔会）②合田（旭川中央）③成吉（山下）③村田（美深）▽７３㌔級 ①藤原睦（美瑛）②鈴木（旭川中央）③宗像（旭川）③内山（旭川）▽８１㌔級 ①山崎凰佑（美瑛）②葛西（旭川龍谷）③岸本（北柔会）③遠藤（和寒）▽９０㌔級 ①近野楓太（美深）②白幡（末広北）③山崎（名寄）③長尾（山下）▽９０㌔超級 ①秋山響（末広北）②関根（末広北）

【女子】◇団体▽１回戦 永山３―０富良野▽準決勝 ＡＲＪＣ２―１永山、北柔会２―１末広北柔道場▽決勝 北柔会２―１ＡＲＪＣ▽順位 ①北柔会道場②旭川龍谷柔道クラブ③末広北柔道場③永山 ◇個人▽４４㌔級 ①大山明日美（永山）▽４８㌔級 ①佐野莉樹（士別誠心館）②稲井（旭川）③小竹（旭川）▽５２㌔級 ①杉澤心美（和寒）②鈴木（末広北）▽５７㌔級 ①藤原心愛（永山）②木村（富良野）③佐々木（富良野）③本谷（富良野）▽６３㌔級 ①桑辺あかり（北柔会）②中尾（旭川中央）③福士（末広北）③坂本（渡辺）▽７０㌔級 ①井出美幸（北柔会）②小山内（旭川龍谷）③関（北柔会）▽７０㌔超級 ①木曽りお（北柔会）②森脇（末広北）③山口（永山）③荒牧（旭川龍谷）