【男子】◇団体▽１回戦 ネクサスＢＣ３―０東川ＢＣ、名寄東２―１広陵、東神楽２―１東光、忠和３―０名寄▽準決勝 ネクサスＢ２―０名寄東、忠和２―１東神楽▽決勝 ネクサスＢＣ２―０忠和
◇ダブルス ①相馬獅生・山中心惺（ネクサスＢＣ）②山本・高橋優（東光）③松田・髙橋颯（東光）③川村・園田（東鷹栖）⑤星・廣部（東明）⑤島津・河田（中川）⑤菊池・吉川（忠和）⑤西畑・蒔田（東神楽）
◇シングルス ①髙畠柊斗（ネクサスＢＣ）②吉田（ネクサスＢＣ）③清水（忠和）③森（忠和）⑤飯田（緑が丘）⑤米田（永山南）⑤相馬（ネクサスＢＣ）⑤鈴木（東神楽）
【女子】◇団体▽１回戦 ネクサスＢＣ３―０鷹栖、明星３―０名寄東、北門２―１東神楽、春光台３―０士別▽準決勝 ネクサスＢＣ２―０明星、春光台２―１北門▽決勝 ネクサスＢＣ２―０春光台
▽ダブルス ①日置杏・宮崎彩衣（ネクサスＢＣ）②堰八・和田（ネクサスＢＣ）③田川・太田（広陵）③川越・田中（ネクサスＢＣ）⑤坂本・齋藤（春光台）⑤竹澤・師岡（広陵）⑤後藤・山下（鷹栖）⑤三牧・由藤（東明）
▽シングルス ①髙畠柚羽（ネクサスＢＣ）②水谷（春光台）③近藤（北門）③佐藤（東神楽）⑤和泉（ネクサスＢＣ）⑤菊池（忠和）⑤佐藤（東明）⑤神野（春光台）▽ダブルス ①日置杏・宮崎彩衣（ネクサスＢＣ）②堰八・和田（ネクサスＢＣ）③田川・太田（広陵）③川越・田中（ネクサスＢＣ）⑤坂本・齋藤（春光台）⑤竹澤・諸岡（広陵）⑤後藤・山下（鷹栖）⑤三牧 ・由藤（東明）
バドミントン（４、５日・リクルートスタッフィングリック＆スー旭川体育館）
2025/07/08
【男子】◇団体▽１回戦 ネクサスＢＣ３―０東川ＢＣ、名寄東２―１広陵、東神楽２―１東光、忠和３―０名寄▽準決勝 ネクサスＢ２―０名寄東、忠和２―１東神楽▽決勝 ネクサスＢＣ２―０忠和
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