【男子】◇団体▽予選リーグＡブロック ①名寄②永山③旭川④上富良野▽同Ｂブロック ①旭教大付属②東光③比布中央④下川▽準決勝 名寄２―０東光、旭教大付属２―０永山▽決勝 名寄２―１旭教大付属▽順位 ①名寄②旭
教大付属③東光③永山
◇個人▽準決勝 大熊・松本（旭教大付属）４―２山本・工藤（旭教大付属）、藤原・佐々木（名寄）４―０細川・堀（広陵）▽決勝 藤原・佐々木４―３大熊・松本
【女子】◇団体▽予選リーグＡブロック ①当麻②永山南③広陵④士別南▽同Ｂブロック ①名寄②比布中央③旭川④明星▽準決勝 当麻２―１比布中央、名寄２―１永山南▽決勝 当麻２―１名寄▽順位 ①当麻②名寄③比布中央③永山南◇個人▽準決勝 諸井・菊地（当麻）４―１津志田・渡辺（下川）、平尾・古川（比布中央）４―１大塚・武内（当麻）▽決勝 諸井・菊地４―３平尾・古川
■中体連上川管内代表決定戦 ソフトテニス（４、５日・花咲コート）
2025/07/08
【男子】◇団体▽予選リーグＡブロック ①名寄②永山③旭川④上富良野▽同Ｂブロック ①旭教大付属②東光③比布中央④下川▽準決勝 名寄２―０東光、旭教大付属２―０永山▽決勝 名寄２―１旭教大付属▽順位 ①名寄②旭
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