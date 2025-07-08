▽小学生低学年 ①壮瞥剣道連盟②札幌若草Ａ③札幌月寒剣道③比布町剣道スポーツ少年団▽同高学年 ①恵庭剣道連盟Ａ②新川少年剣道クラブ③新十津川尚武会Ａ③森剣道スポーツ少年団▽中学男子 ①三石翔武館②伊達網代道場③春光・すずらん③旭川剣神会▽同女子 ①新十津川尚武会②恵庭剣道連盟Ａ③札幌若草③旭川剣道連盟Ａ