【男子】▽１回戦 旭藤星７３―４３旭北、旭南７４―７２旭永嶺、旭実９８―４７旭明成、旭志峯７３―５８旭西、旭農４９―４３羽幌、旭東８８―４８富良野▽２回戦 旭龍谷９７―４２旭藤星、旭実７８―５１旭南、旭志峯１１１―３９旭農、旭工７７―４２旭東▽準決勝 旭龍谷８９―５６旭実、旭志峯５８―５７旭工▽決勝 旭龍谷６９―４５旭志峯▽優秀選手賞 松井聖斗（旭龍谷）、一之瀬生吹（旭志峯）、杉崎時亜（旭実）、山黒颯刀（旭工）、清原斗愛（旭藤星）、佐藤蓮（旭農）、千葉璃久（旭南）、三好寿弥（旭東）

【女子】▽１回戦 旭商１０２―５３旭永嶺、留萌８８―６０東川・旭高専▽２回戦 旭藤星１０７―３９旭商、旭実７３―４０旭北、旭龍谷６６―５１旭南、旭明成１５２―３４留萌▽準決勝 旭藤星１０１―４１旭実、旭明成９６―６３旭龍谷▽決勝 旭明成５４―４０旭藤星▽優秀選手賞 伊藤愛莉（旭明成）、菊地海良（旭藤星）、神谷蓮月（旭龍谷）、関谷紅葉（旭実）、加藤優育（留萌）、向井朋花（旭商）、廣田咲希（旭南）、井澤唯花（旭北）