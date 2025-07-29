【男子】◇シングルス▽４年以下 ①十河泰聖（東光）②近藤（近文）③ 外川（鷹栖北野）④斎藤（東栄）⑤曽我（東栄）▽５年 ①広瀬結都（東神楽）②西畑（東神楽）③宮崎（忠和）④佐藤（東聖）⑤大塚 （陵雲）▽６年 ①鈴木汐音（鷹栖北野）②宮西（鷹栖北野）③千葉（神居）④大角（東聖）⑤大月（東聖）

◇ダブルス▽４年以下 ①野口尊平・玄奏人（東光）②井出・水谷（鷹栖北野）③黒住・志摩（忠和）④林・相沢（近文）⑤吉岡・藤井（鷹栖北野）▽５年 ①高柳慧大・佐藤蓮（鷹栖北野）②太野垣・野中（近二）③伊藤・佐々木（神居）▽６年 ①十河侑聖・平沼聖和（東光）②山中・塩崎（鷹栖北野）③宮崎楓・

宮崎琉（東神楽）④辻村・木村（北光）⑤山田・菅原（鷹栖北野）

【女子】◇シングルス▽４年以下 ①吉田夏希（東光）②佐々木（近文）③赤坂（高台）④堂田（高台）⑤逢見（東栄）▽５年 ①富士原なお（鷹栖北野）②石田（鷹栖北野）③高（鷹栖北野）④長内（陵雲）⑤黒住（忠和）▽６年 ①平尾沙和（東栄）②白倉（神居）③松村（高台）④宮本（新富）⑤山舘（忠和）

◇ダブルス▽４年以下 ①青嶋莉絵・吉田智咲（東光）②栗原・斉藤 （東光）③伊東・佐々木（神居）④塩崎・東（鷹栖北野）⑤鈴木・扇間 （近二）▽５年 ①外川陽依・平林花純（鷹栖北野）②太田・扇間（近二）③高岡・石沢（東栄）④酒井・水上（陵雲）⑤佐藤・近藤（陵雲）▽６年 ①園田聖奈・佐藤梨佳（鷹栖北野）②諸岡・佐藤（陵雲）③中村・後藤（東神楽）④川村・井出（鷹栖北野）⑤佐藤・高田（鷹栖北野）