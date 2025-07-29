▽１回戦 東聖１０―０永山南、上富良野西９―４末広・大有合同、神楽３―２末広北・近一合同、三小・東光合同１４―７愛別、旭稜５―３緑が丘、共栄１０―５春光・北鎮合同、忠和８―１千代田、名寄北翔８―４啓明、愛宕東２０―１剣淵・和寒合同、東五条１６―４比布・上川大雪合同、東町３―２美瑛、春光台９―７当麻、西御料地１２―４神居、新富・永山中央合同１５―０名寄南