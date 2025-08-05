　▽１回戦　ブレイクホーキンス３―１グライフ、石田兼松八興建設５―１シャネルズ４０、アルティメット１０―５旭川消防クラブ▽２回戦　ブレイクホーキンス９―０ギークス、鷹栖町役場８―１ＪＲ旭川運転所、Ａ・Ｉ・Ｂ８―５石田兼松八興建設、ドリームナイン旭川９―２アルティメット▽準決勝　ブレイクホーキンス１３―７鷹栖町役場、ドリームナイン旭川１２―５Ａ・Ｉ・Ｂ▽決勝　ブレイクホーキンス１４―４ドリームナイン旭川