【男子】▽準々決勝 吉岡・林（岩見沢光陵）３―２富山・斉藤（北門）、後藤・須賀（名寄）３―１三浦・赤坂（江別第一）、前田・工藤（旭教大付属）３―０駒津・小幡（名寄）、大久保・宮川（江別第一）３―０太田・保科（広陵）▽準決勝 後藤・須賀３―２吉岡・林、前田・工藤３―１大久保・宮川▽決勝 後藤・須賀３―１前田・工藤

【女子】▽準々決勝 諸井・菊地（当麻）３―１本田・波能（千歳勇舞）、松田・斎藤（旭教大付属）３―０木村聖・北川（剣淵）、有田・林（名寄東）３―１吉田・長部（美唄・函館）、浜田・野村（岩見沢光陵）３―２円山・松山（明星）▽準決勝 諸井・菊地３―０松田・斎藤、有田・林３―１浜田・野村▽決勝 諸井・菊地３―１有田・林