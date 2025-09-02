【男子】▽４年以下 ①南部楓・田中虎之介（名寄ピヤシリソフトテニス少年団）②荒井・和田（名寄ピヤシリソフトテニス少年団）③加藤・石田（和寒ソフトテニス少年団）▽５・６年 ①村上瑛太・安藤魁人（比布ソフトテニス少年団）②奥山・本間（名寄・太平南）③高橋・河野（旭川ソフトテニスジュニア）③室田・津幡（北見ソフトテニス少年団）

【女子】▽４年以下 ①吉田心葉・井上優歩（名寄ピヤシリソフトテニス少年団）②南・堀田（名寄ピヤシリソフトテニス少年団）③大石・中野（比布ソフトテニス少年団）③石川・辻村（旭川ソフトテニスジュニア）▽６年 ①佐藤茜・稲場絢凪（比布ソフトテニス少年団）②和田・南部（名寄ピヤシリソフトテニス少年団）③戸坂・斉藤（カントレラジュニアクラブ）③沢田・瀧口（北見・太平南）