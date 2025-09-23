【男子】▽５・６年生 ①村上瑛太・安藤魁人（旭教大付属）②松田・松田（旭教大付属・神楽）③東谷・池田（富良野ジュニア）③河野・高橋（旭教大付属・神楽岡）

【女子】▽５・６年生 ①松山結子・八代紗和（東五条）②追立・谷口（神楽）③郷田・辻村（緑新・東五条）③中島・菊池（末広北）

【男女混合】▽４年生以下 ①辻村かれん・餌取小福（東五条・緑新）②橋場・渡辺（富良野ジュニア）

③三浦・八代（神楽・東五条）③山本・郷田（旭教大付属・緑新）