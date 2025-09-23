【男子】▽準々決勝 本庄・井上（旭教大付属）３―１児玉・谷口（永山）、稲場・高木（神楽）３―２須貝・加藤（広陵）、御家瀬・福田（神居）３―２笠松・高嶋（忠和）、増田・高橋（広陵）３―０中川・田中（東光）▽準決勝 本庄・井上３―１稲場・高木、増田・高橋３―２御家瀬・福田▽決勝 本庄・井上３―０増田・高橋
【女子】▽準々決勝 柚木・芳野（神楽）３―０岩内・五十嵐（永山）、柳川・山西（永山南）３―２栗谷川・佐藤（光陽）、小川・山本（神楽）３―１宮崎・丸山（北門）、大滝・長田（広陵）３―０安藤・堂端（旭川）▽準決勝 柳川・山西３―２柚木・芳野、小川・山本３―０大滝・長田▽決勝 柳川・山西３―０小川・山本
◆ソフトテニス 第４１回中指協会長杯１年生研修大会（２０日・花咲コート）
2025/09/23
【男子】▽準々決勝 本庄・井上（旭教大付属）３―１児玉・谷口（永山）、稲場・高木（神楽）３―２須貝・加藤（広陵）、御家瀬・福田（神居）３―２笠松・高嶋（忠和）、増田・高橋（広陵）３―０中川・田中（東光）▽準決勝 本庄・井上３―１稲場・高木、増田・高橋３―２御家瀬・福田▽決勝 本庄・井上３―０増田・高橋
スポーツの記録 最新の記事
- ◆軟式野球 第５回ラーメン村・リアルター杯ガールズ学童北ブロック交流大会（１５日・旭川ドリームスタジアム）
- ◆軟式野球 母と子のチャレンジベースボール（１５日・当麻球場）
- ◆軟式野球 第２３回星野伸之旗争奪少年大会（１４日・旭川ドリームスタジアム）
- ◆軟式野球 旭川市中学校新人戦大会（２０、２１日・鷹栖球場）
- ◆軟式野球 第９回全日本シニア大会北・北海道大会（１３、１４日・旭川ドリームスタジアムほか）
- ◆サッカー 第１２回ヤマザキ・旭川ガス杯道北地域Ｕ１２大会（１３～１５日・リアルター夢りんご東光公園球技場ほか）
- ◆ソフトテニス 第５４回加盟中学新人戦大会（１３日・花咲コート）
- ◆ソフトテニス 第４１回中指協会長杯１年生研修大会（２０日・花咲コート）
- ◆ソフトテニス 第３７回旭川市小学生大会（１３日・花咲コート）
- ◆ソフトテニス 第７９回旭川市民体育大会（１４日・花咲コート）
- ◆テニス 秋季シングルス大会（１５日・花咲コート）
- ◆テニス 第５回旭川ベテラン大会（１５日・花咲コート）
- ◆陸上競技 第８０回道北選手権大会（１３日・花咲陸上競技場）
- ◆陸上 第２８回石狩川駅伝競走大会（１４日・石狩川河川敷花咲大橋発着コース）
- ◆バドミントン 第３０回会長杯高校選手権大会兼ヨネックス杯（１４、１５日・鷹栖町総合体育館ほか）
- ◆バドミントン 第３０回会長杯高校選手権大会（２１日・忠和公園体育館）
- ◆バスケットボール 北海道高校選手権大会旭川地区予選会（１３～１５日・旭南高体育館ほか）
- ◆ソフトバレーボール 第２２回あさひかわ新聞杯争奪大会（１４日・大成市民センター体育館）
- ◆卓球 全旭川プリンセス大会兼全道プリンセス大会団体の部旭川地区予選会（１３日・大成市民センター体育館）
- ◆弓道 旭川弓道会創立５０周年記念祝射会（１５日・市弓道場誠心館）
- ◆柔道 第１８回講道館「形」北海道競技会・第２３回道北地方３人制団体試合（１４日・リクルートスタッフィングリック＆スー旭川体育館）
- ◆体操競技・新体操 第６０回旭川市選手権大会兼高体連旭川支部秋季大会兼第２８回北海道ジュニア地区交流大会（１４、１５日・リクルートスタッフィングリック＆スー旭川体育館）