　【男子】▽準々決勝　本庄・井上（旭教大付属）３―１児玉・谷口（永山）、稲場・高木（神楽）３―２須貝・加藤（広陵）、御家瀬・福田（神居）３―２笠松・高嶋（忠和）、増田・高橋（広陵）３―０中川・田中（東光）▽準決勝　本庄・井上３―１稲場・高木、増田・高橋３―２御家瀬・福田▽決勝　本庄・井上３―０増田・高橋
　【女子】▽準々決勝　柚木・芳野（神楽）３―０岩内・五十嵐（永山）、柳川・山西（永山南）３―２栗谷川・佐藤（光陽）、小川・山本（神楽）３―１宮崎・丸山（北門）、大滝・長田（広陵）３―０安藤・堂端（旭川）▽準決勝　柳川・山西３―２柚木・芳野、小川・山本３―０大滝・長田▽決勝　柳川・山西３―０小川・山本