　【男子】▽Ａ級　①金塚祐希・山口晃平②井村・笹原▽Ｂ級　①福本 幸夫・榊原敬三②四家井・酒井▽Ｃ級　①西野雅志・西野智紀②二瓶・今村
　【女子】▽Ａ級　①細野友枝・浜辺奈緒②笠原・栗田▽Ｂ級　①菊地直美・佐藤忍②中川・桐木▽Ｃ級　①返町智子・岩瀬輝美②宮原・三宅