…形…

【男女混合】◇幼児 ①井上結希翔（明仁館）②田村（当麻少年団）③杉山（沖剛柔）③桜田（涛豊館）

【男子】◇小学生▽１年 ①加藤大貴（誠和神）②北條（明仁館）③冨樫（未来塾）③古村（涛豊館）▽２年 ①三木結翔（常明館）②橋本（常明館）③高橋（沖剛柔）③伊東（明仁館）▽３年 ①上田湊斗（魁星舘）②上田蓮（魁星舘）③長谷川（魁星舘）③久末（涛豊館）▽４年 ①佐藤根颯翔（魁星舘）②陶山（武禅塾）③鈴木（武徳会）③堀口（誠和神）▽５年 ①菊川陽向（常明館）②西沢（常明館）③阿部（常明館）③三木（常明館）▽６年 ①大迫悠矢（涛豊館）②阿部（涛豊館）③柳沢（魁星舘）③吹田（未来塾）◇中学生 ①横沢弦（武禅塾）②堀口（誠和神）③浅井（武徳会）③熊谷（明仁館）◇高校生 ①大迫功輝（涛豊館）②小森（明仁館）③佐々木（涛豊館）③引野（涛豊館）◇一般・シニア ①三浦佑希（玄制流）②藤川（剛柔会）

【女子】◇小学生▽１年 ①水沢莉央（涛豊館）②加藤（涛豊館）▽２年 ①佐藤根彩葵（魁星舘）②西沢（常明館）③福岡（ワールド）③星（当麻少年団）▽３年 ①菊川真心（常明館）②目黒（ワールド）③鈴木（魁星舘）③定免（当麻少年団）▽４年 ①田村晶（沖剛塾）②長谷川（魁星舘）③佐藤（常明館）③ゴンザレス（武徳会）▽５年 ①上野如栞（玄制流）②鎌倉（ワールド）③菅沢（ワールド）③児玉（玄制流）▽６年 ①中山こころ（涛豊館）②三上（涛豊館）③塚田（ワールド）③佐藤根（魁星舘）◇中学生 ①井元美沙希（涛豊館）②中越（玄制流）③赤間（明仁館）③鈴木（涛豊館）◇高校・一般 ①神谷翠（涛豊館）②佐藤（常明館）③樋上（涛豊館）◇シニア ①前田理沙（沖剛柔）②高瀬（常明館）③佐藤根（魁星舘）

…組手…

【男女混合】◇幼児 ①鈴木瑠莞（武徳会）②杉山（沖剛柔）③井上（明仁館）③三森（武禅塾）

【男子】◇小学生▽１年 ①堀口歓多（誠和神）②加納（誠和神）③加藤（誠和神）③大下（涛豊館）▽２年 ①松本鉄大（誠和神）②三木（常明館）③高橋（沖剛柔）③伊東（明仁館）▽３年 ①上田湊斗（魁星舘）②長谷川（魁星舘）③上田蓮（魁星舘）③久末（涛豊館）▽４年 ①佐藤根颯翔（魁星舘）②鈴木（武徳会）③島津（武徳会）③沢田（玄制流）▽５年 ①石川大智（魁星舘）②阿部（常明館）③鈴木（魁星舘）③上田（魁星舘）▽６年 ①大迫悠矢（涛豊館）②沢田（玄制流）③五十嵐（沖剛柔）③阿部（涛豊館）◇中学生 ①三上栞叶（涛豊館）②横沢（武禅塾）③浅井（武徳会）③堀口（誠和神）◇高校生 ①小森駿（明仁館）②大迫（涛豊館）③引野（涛豊館）

【女子】◇小学生▽１年 ①水沢莉央（涛豊館）②加藤（涛豊館）③宮本（誠和神）▽２年 ①佐藤根彩葵（魁星舘）②山田（誠和神）③西沢（常明館）③福岡（ワールド）▽３年 ①鈴木瑠奈（魁星舘）②目黒（ワールド）③高橋（涛豊館）▽４年 ①田村晶（沖剛塾）②平尾（涛豊館）③野戸谷（武徳会）③宮本（誠和神）▽５年 ①鎌倉英（ワールド）②菅沢（ワールド）③児玉（玄制流）③上野（玄制流）▽６年 ①福岡歩夏（ワールド）②中山（涛豊館）③佐藤根（魁星舘）◇中学生 ①井元美沙希（涛豊館）②中越（玄制流）③荻原（玄制流）③藤本（沖剛柔）◇高校・大学・一般 ①神谷翠（涛豊館）③樋上（涛豊館）