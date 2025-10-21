【男子】◇団体▽高校 ①旭実Ａ▽一般 ①美瑛②旭医大Ｃ③旭川Ｄ◇個人▽高校 ①小森結登（旭南Ａ）②福平（旭実Ａ）③滝沢（旭実）④森島（旭実Ａ）⑤伊藤（旭商）▽一般３段以下 ①多田政宗（旭教大Ｃ）②奥山（旭川Ａ）③生駒（旭教大Ｂ）④久保（旭教大Ｂ）⑤荒井（旭教大Ｄ）⑥山谷（旭教大Ｃ）▽同４段以上 ①小西秀人（旭川Ｄ）②東（美瑛）③松木（旭川Ｃ）④菅原（旭川Ｄ）⑤盛永（美瑛）

【女子】◇団体▽高校 ①旭商Ｂ②旭商Ｃ③旭南Ｃ▽一般 ①東神楽②旭医大Ａ③旭医大Ｂ◇個人▽高校 ①本間稀衣（旭商Ｃ）②谷口（旭商Ｂ）③後藤（旭南Ｄ）④畑中（旭商Ｂ）⑤寺山（旭南Ｂ）⑥木村（旭南Ｃ）▽一般３段以下 ①板垣ひなた（旭医大Ｃ）②金山（東神楽）③若松（旭教大Ｅ）④小田（旭医大Ｂ）⑤村井（旭医大Ｂ）⑥尾崎（旭医大Ａ）▽同４段以上 ①堺彩花（旭医大Ａ）②西股（旭川Ｃ）③太田（旭川地連）

◇射道奨励賞▽高校男子 小森結登（旭南Ａ）▽同女子 谷口由希菜（旭商Ｂ）▽一般男子 奥山翔平（旭川Ａ）▽同女子 金山雅美（東神楽）