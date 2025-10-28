…団体…

◇小学生低学年 ①東光道場Ａ②陵雲道場Ａ③春光道場③東光道場Ｂ▽同高学年 ①比布町剣道Ａ②永山西・陵雲③陵雲道場③高台・大町▽中学生 ①永山西剣道クラブ②名寄・風連③旭川剣風会③すずらん剣道

…個人…

【男女混合】◇小学生▽１・２年 ①山田将暉（東光道場）②今井（東光道場）③木村（比布町剣道）③向井（名寄ピヤシリ剣道）▽３・４年 ①夏井あんな（比布町剣道）②上村（陵雲道場）③山本（すずらん剣道）③志賀（東光道場）

【男子】▽小学５・６年生 ①成田奏（比布町剣道）②永峰（東川町剣道）③青木（比布町剣道）③渡辺（大町練武舘道場）▽中学生 ①幸田伊緒（誠心館）②高橋（剣神会）③小野寺（ずずらん剣道）③畠山（春光道場）

【女子】▽小学５・６年生 ①前田夕亜（陵雲道場）②鎌田（北星道場）③岡（中川剣道）③広瀬（比布町剣道）▽中学生 ①能地天音（すずらん剣道）②遠藤（すずらん剣道）③上田（永山西剣道クラブ）③青木（比布町剣道）

…北海道剣道交流大会上川予選会…

①比布町剣道②名寄市剣道③愛別剣道

…北海道剣道交流大会旭川予選会…

【男女混合】▽小学生４年 ①武田昊樹（東光道場）②沼田（陵雲道場）③穴田（神楽剣道）③鵜沢（春光道場）

【男子】▽小学生５・６年 ①佐々木永徳（高台尚武会）②香川（緑が丘武徳会）③佐々木（永山西剣道クラブ）③関口（北鎮剣道）

【女子】▽小学生５・６年 ①溝渕和奏（陵雲道場）②佐々木（陵雲道場）③林（永山西剣道クラブ）③岩谷（北星道場）